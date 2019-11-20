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سياسي

التضامن لـ«النواب»: 3 ملايين و100 ألف أسرة تستفيد من تكافل وكرامة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:28 م
النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال تامر سامى محمد، مدير عام الضمان بوزارة التضامن الاجتماعى، إن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي يصل إلى 924 ألف أسرة، فى حين يصل عدد المستفيدين من تكافل وكرامة إلى 2 مليون و100 ألف أسرة، بمعدل الفئات المستهدفة للأسر بنحو 3 ملايين و100 ألف أسرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، خلال نظر الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، حول إعادة معاش الأرامل والمطلقات الذين تم حذفهم خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف سامى، أن صرف المعاشات لكل من الأرامل والمطلقات أمر يؤخذ بعين الاعتبار كفئة مستهدفة فى الوقت الحالى، قائلًا: "يتم اللجوء حاليًا إلى سجل البيانات الموحد فى الرقابة الإدارية، ومع إشعارنا بتغيير حالة المطلقة إلى متزوجة، فإنه يتم تجميد مؤقت لصرف المعاش، ولا إيقاف لحين التأكد من الوحدات الاجتماعية المنتشرين على مستوى الجمهورية".

وتابع سامى، أن حجم الأرامل والمطلقات التى تم تجميد المعاشات الخاصة بهن يصل إلى 27.500 ألف، مشيرًا إلى أن عددهم كان منذ 3 أشهر 60 ألفًا، وتمت إعادة 50% منهم، ويتبقى الـ27.500 ألف، قائلًا: "أى أرملة أو مطلقة لديها بالوثائق ما يفيد بتغيير الحالة الاجتماعية بعدما كانت متزوجه أنها أصبحت أرملة مرة أخرى أن تتقدم على الفور للشئون الاجتماعية".

وأوضح سامى، أن الشهر الجارى تم صرف 6 آلاف بطاقة للأرامل والمطلقات وجرى توزيعها على الـ27 محافظة، موضحًا أن القانون المزمع تقديمه من الحكومة إلى البرلمان بشأن الدعم النقدى الموحد، والذى سيدمج الفئات الضمانية فى برنامج تكافل وكرامة، يتضمن ضوابط قوية، بحيث سيتم النظر فى التظلمات والشكاوى المقدمة من المواطنين خلال شهرين سواء باستحقاقه الدعم من عدمه.

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