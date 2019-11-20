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تقارير ومتابعات

حشرات وقمامة.. ترعة الزمر تصدر الأمراض لأهالى العمرانية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:26 م
جريدة الدستور
زينب صبحي
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تلال قمامة، جثث حيوانات نافقة، مياه راكدة، رائحة كريهة تفوح في كافة الأرجاء، هكذا المشهد بترعة الزمر، التي تفصل بين العمرانية الشرقية والغربية، بمحافظة الجيزة.

وقالت نورهان محمد، لـ "الدستور" إنها تقطن بالمنطقة منذ أكثر من اثنين وثلاثين عامًا، برفقة زوجها وأولادها الأربع، بشارع مستشفى الصدر، أحد أهم شوارع العمرانية، معلقه:"الترعة دي من زمان وهي سبب مشاكل كانوا بيقتلوا الناس ويرموها في المية، علشان كده أتردمت ورجعوا شالوا الردم تاني، وسيبنا في الريحة الوحشة دي بقالنا كتير".

وتابعت،: هناك مكان يسمى الكوبري الصغير، أحد الممرات التي تربط العمرانية الشرقية بالغربية، يستخدمه المدمنين في تعاطي المخدرات، التحرش بالفتيات، الامر الذي يجعل الأهالي قلقين بشدة على أطفالهم، معلقه: "مش بنزل عيالي باليل أبدًا مهما كان".

فيما أكدت حنان أشرف، أحدى سكان المنطقة، أن شقتها تطل على ترعة الزمر؛ الأمر الذي جعل الحشرات الغربية والمحملة بكثير من الأمراض تهاجمنا، موضحة أنها تجد بعوض ذي ألوان مختلفة، كما أنها عقارب وفئران.

وأضافت أنه حي العمرانية يماطل في إنهاء كافة المشاريع المفترض إنشاءها في ترعة الزمر، مشيرة إلى أن وجود مثل هذه المياه العفنة أمر خطير على صحة السكان خاصًة الأطفال.

وقالت منال حسن، أنه من المفترض أن يرش الحي المنطقة بمبيدات الحشرات يوميًا؛ نظرًا لكونها بيئة مناسبة لانتشار الأمراض والأوبئة، موضحه هناك عدد كبير من الأطفال يمرضون بسبب الحشرات الناقلة للأمراض، التي سادت العمرانية، وشارع ترعة الزمر بشكل خاص.

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