يعلون لرئيس الاحتلال: لن نشارك سوى في حكومة يقودها جانتس

التقى رؤوفين ريفلين رئيس الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بموشيه يعلون عضو حزب "أزرق أبيض"، للتباحث حول سبل تشكيل ائتلاف حكومي جديد، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وقال يعلون، بعد الاجتماع: "لقد أخبرت الرئيس هذا الصباح أن الحكومة الوحيدة التي يمكن أن نتناقش حولها هي حكومة وحدة يقودها بيني جانتس، رئيس الحزب".



وتنتهي المهلة التي منحها ريفلين لجانتس، مساء اليوم، فيما أعلن أفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أنه لن ينضم لأي حكومة يجرى تشكيلها في الوقت الحالي، سواء كانت حكومة غير واسعة، أو حكومة أقلية، قائلا: "لن نشارك في أي حكومة يشكلها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الإسرائيلي وحزب الليكود، أو جانتس".



وأضاف ليبرمان، في كلمة له، اليوم الأربعاء، أن الأوضاع تتجه إلى انتخابات ثالثة في أقل من عام، موضحًا أن اللوم يقع على نتنياهو وجانتس، وأنه عُرض عليه العديد من الإغراءات لكنه رفض.