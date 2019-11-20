تجديد حبس المتهم بقتل شاب في الساحل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بقتل شاب بسبب خلافات بينهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد علاء خلف الله، مفتش قطاع شمال القاهرة، مفاده تلقى قسم شرطة الساحل، إشارة من المستشفى العام، باستقبال جثة "أحمد. م"، 19 سنة، وشهرته سودة، مصابا بطعنة نافذة.



وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وشخص آخر يدعى "أشرف م"، 22 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، وتطور الأمر إلى مشاجرة، أخرج على إثرها الجانى سلاحا أبيض :"مطواة"، وطعن الضحية، ما تسبب فى مصرعه فى الحال.



وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.