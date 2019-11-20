تجديد حبس عصابة تزوير الشهادات الطبية في السلام

جدد قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير لشهادات الطبية بالهيئات الحكومية فى السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



كان نجح رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير واصطناع المحررات والشهادات الطبية، المنسوب صدورها للمستشفيات والهيئات الحكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية بالسلام.



وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.