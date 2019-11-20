"ماذا يحتاج الكاهن".. محاضرة القمص داود لمعي في سيمينار المجمع المقدس

ألقى القمص داود لمعي كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمصر الجديدة صباح اليوم محاضرته في سيمينار المجمع المقدس المنعقد حاليًا في المقر البابوي بوادي النطرون.



وحملت المحاضرة عنوان "ماذا يحتاج الكاهن من الأب الأسقف ؟" وتضمنت المحاضرة ثلاثة محاور أساسية بلور بها القمص داود لإجابة السؤال الذي حواه عنوان المحاضرة وهي: الأبوة والتعليم والتدبير.



وقال القمص داود "يحتاج الكاهن من الأب الأسقف " الأبوة والتعليم والتدبير"، ويتمثل ذلك في الاحتمال حيث يتعرض الكاهن لمشكلات وضغوط كثيرة في الخدمة كما يحتاج الكاهن إلى جلسات مع أبيه الأسقف بصورة منتظمة.



وأشار إلى أن الأب الأسقف هو طبيب ومرشد في كل الضعفات التي يمر بها الكاهن، مضيفًا أنه مصدر غيرة وحماس يعني ذلك أنه هو قوة الدفع في الإيبارشية.