بعد إعلان انفصالها.. من هى سالى فؤاد؟

بعد أيام قليلة من بكائها على الهواء عقب وفاة هيثم أحمد زكي، أعلنت خبيرة التغذية، سالي فؤاد، انفصالها عن زوجها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من خلال نشر صورة لها مرفقة بكلمات من الحزن والأسى، قالت: "خبر مش حلو بس لازم يتقال، انفصلت بشكل رسمى، ادعولي الفترة الصعبة دي تعدى"..



وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عنها:

- سالي فؤاد مقدمة برامج للطهي، بدأت سنة 2010 في عدد من القنوات الفضائية مثل نايل فاميلي، المحور.

- تكتب مقالات في بعض المجلات والجرائد المصرية والإنجليزية مثل ليديبرد.

- ابنة الموسيقار "عصمت عباس فؤاد"، عازف"الكونترباس"، وقائد فرقة القاهرة للتراث.

- اشتهرت في المدرسة بحبها للرسم بصفة عامة والبورتريهات خاصة، كانت تبيع لوحاتها كمصدر دخل إضافي في تلك الفترة.

-عملت كمساعد رئيس تنفيذي بشركة سيمنز من عام 2001 إلى 2005.

- حاصلة على دبلوم في التغذية "بى تى بى" عام 2011.







