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بإصابات فى الوجه.. خالد أنور يكشف كواليس فيلم "شريط 6"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:11 م
خالد أنور
خالد أنور
هدير شعراوى
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نشر الفنان خالد أنور، صورة من كواليس تصوير فيلم "شريط 6"، والمقرر طرحه فى العام المقبل 2020، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".

وظهر خالد أنور، من أحد المشاهد، وهو لدية إصابات كثيرة بوجه ويبدو أنه من مشاعد العنف والأكشن.

فيلم "شريط 6"، هو ثالث تجارب محمود حمدان فى مجال التأليف، بعد مسلسل "عوالم خفية"، بطولة الزعيم عادل إمام، وفيلم "الديزل"، مع الفنان محمد رمضان.

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