17. 0 ارتفاعًا لبورصة البحرين بختام التعاملات

صعد المؤشر العام لسوق البحرين المالى، لدى ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.17% رابحًا 2.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1509.39 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.



وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.6 مليون سهم بقيمة 371.5 ألف دينار.



وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 11.33% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.45%.



فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%.