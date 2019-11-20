الملك سلمان: السعودية لا تنشد الحرب

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، إنه على النظام الإيراني أن يعلم أنه سيتحمل تبعات خياراته، وما يقوم به في المنطقة.



وأضاف العاهل السعودي في خطابة الشهري أمام مجلس الشورى السعودي: "نأمل في أن يختار النظام الإيراني جانب الحكمة وأن يدرك أنه لا سبيل له لتجاوز الموقف الدولي الرافض لممارساته إلا بترك فكرة التوسعي والتخريب".



وتابع: " المملكة العربية السعودية لا تنشد الحرب لأن يدها التي كانت دومًا ممتدة للسلام أسمى من أن تلحق الضرر بأحد إلا أنها على أهبة الاستعداد للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد أي عدوان".



أوضح الملك سلمان أن السعودية ستواصل جهودها في نصرة الشعب اليمني، وتابع: "ما تتبناه المملكة من سياسات حافظت على أمن البلاد وريادته".