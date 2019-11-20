بورصة قطر تواصل الهبوط عند الإغلاق

تراجعت بورصة قطر، لدى إغلاق تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.04% خاسرة 3.77 نقطة، لتصل إلى مستوى 10336.68 نقطة.



وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 51.5 مليون سهم بقيمة 236.1 مليون ريال قطري عبر 4970 صفقة، وارتفع 20 سهمًا، وانخفض 19 سهمًا، واستقرت 5 أسهم.



وتراجعت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.19%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.012%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%.