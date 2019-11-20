7 قطاعات تصعد ببورصة الكويت بختام التعاملات

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والعقار.



وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.1% رابحًا 5.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5777.10 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% رابحًا 3.28 نقطة ليغلق عند مستوى 6311.93 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.24% رابحًا 11.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4732.18 نقطة.



وجرى التداول بختام التعاملات على 162 مليون سهم بقيمة 25.5 مليون دينار كويتى عبر 7143 صفقة.



وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.42%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.41%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.21%، تلاه قطاعى السلع الاستهلاكية والخدمات المالية بنسبة 0.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.98%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.79%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44%.



وجاء سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.37%، تلاه الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 11.93%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.95%، فيما تصدر سهم "شركة مجموعة الرأى الإعلامية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.55% ثم شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 7.85%، ثم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بنسبة 7.85%.