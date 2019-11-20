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سياسي

غدًا.. آخر موعد لتقديم أعمال مسابقة "الصحفيين"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:03 م
الصحفيين
الصحفيين
الحسين عبيد
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تغلق نقابة الصحفيين، غدًا الخميس، باب تلقي الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، على أن يتم التقدم بالأعمال المنشورة خلال عام 2018.

وتشمل المسابقة 12 فرعًا فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعًا في مسابقة الجوائز الخاصة.

أولًا: - مسابقة جوائز الصحافة المصرية

تشمل المسابقة الفروع الآتية:

* التصويرالصحفى * الإخراج * الكاريكاتير * التحقيق الصحفى * الحملات الصحفية * الحوار الصحفي* *التغطية الخارجية* الصحافة الاقتصادية * الصحافة الرياضية * الصحافة الثقافية* الصحافة الفنية * صحافة الفيديو*.

قيمة الجوائز:

• الفائز الأول 15 ألف جنيه.

• الفائز الثانى 8 آلاف جنيه.

ثانيًا:- مسابقة الجوائز الخاصة

تشمل المسابقة الجوائز الآتية:

• جائزة الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة.

• جائزة إحسان عبدالقدوس فى السبق الصحفى.

• جائزة أحمد رجب فى الكتابة الساخرة.

• جائزة سعيد سنبل فى المقال الاقتصادى.

• جائزة مجدى مهنا فى العمود الصحفى.

• جائزة محمد عيسى الشرقاوى "للتغطية الخارجية".

• جائزة سمير عبد القادر فى الصحافة الاقتصادية.

• جائزة حسين عبدالرازق فى "الصحافة الاستقصائية".

• جائزة مصطفى شردى فى المقال السياسى.

• جائزة منير كنعان للإبداع الفنى ( الرسم ).

• جائزة صبرى غنيم فى القصة الصحفية الإنسانية.

• جائزة صحافة المرأة.

• جائزة صحافة البيئة.

قيمة الجوائز:

• يحصل الفائز فى كل جائزة على 5 آلاف جنيه.

• يمنح الفائز الأول فى جائزة مجدى مهنا 6 آلاف جنيه ويمنح الفائز الثانى 4 آلاف جنيه.

• يمنح الفائز الأول فى جائزة البيئة 6 آلاف جنيه ويمنح الفائز الثانى 4 آلاف جنيه.

• يمنح الفائز الأول فى جائزة محمد عيسى الشرقاوى 6 آلاف جنيه ويمنح الفائز الثانى 4 آلاف جنيه

• يمنح الفائز فى جائزة سمير عبدالقادر 10 آلاف جنيه.

• يمنح الفائز فى جائزة حسين عبدالرازق 10 آلاف جنيه

وجاءت الشروط العامة كالآتى:

1- يشترط أن يكون المتقدم عضوا مقيدًا بجدول المشتغلين أو جدول تحت التمرين.

2- يشترط أن يكون المتقدم مسددًا للاشتراك السنوى.. وألا يكون عضوًا  بمجلس النقابة أو لجنة التحكيم.. وألا يكون قد وقعت عليه عقوبة تأديبية طبقًا لقانون النقابة خلال السنوات الثلاث السابقة على تقدمه للمسابقة.

3- يشترط أن تكون المادة المقدمة للمتسابق قد نشرت خلال الفترة بين أول يناير 2018 وحتى ديسمبر 2018، وفى حالة المواد المتتابعة الخاصة بتغطية موضوع واحد يعتد بتاريخ نشر آخر هذه المواد.

4- لا يجوز للمتسابق أن يتقدم لأكثر من فرعين من فروع المسابقة، ولا يحق له التقدم بأكثر من عملين فى الفرع الواحد كما لا يجوز له أن يتقدم بنفس العمل لأكثر من فرع.

5- يشترط أن تكون الأعمال المقدمة قد نشرت فى إحدى الصحف المصرية القومية أو الحزبية أو الخاصة المعتمدة لدى نقابة الصحفيين، أو فى إحدى نوافذها الإلكترونية المرخصة، أو على النشرة العامة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ويجوز لمجلس النقابة قبول أعمال صحفية بالمسابقة من صحف ومواقع الكترونية من غير المعتمدة لديها بقرار من المجلس.

6- يشترط أن تلتزم المادة المقدمة بميثاق الشرف الصحفى.. وألا تنطوى على ألفاظ أو معانٍ تتناقض مع ما ينص عليه الميثاق.

7- يسحب المتقدم للفرع أو الجائزة استمارة اشتراك من سكرتارية النقابة بالدور الأول مقابل 50 جنيهًا.

8- تقدم الأعمال فى ملف به أصل و4 صور من كل عمل مكتوبة بالكمبيوتر ولا تحمل اسم المحرر أو جريدته.

9- يرفق المتقدمون فى فرع الإخراج الصحفى (4 نسخ) من أعداد الصحف ويقدم المتسابقون فى فرع التصوير (4 نسخ) من الصحف التى نشرت الصور مع أصول الصور ويقدمون ومعهم الصحفيون بوكالة أنباء الشرق الأوسط شهادة من رئيس التحرير أو من ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم.

10- يرفق المتقدم لفرع التصوير (4) أقراص مدمجة.C.D بمحتوى الصور، ويقدم المتسابقون فى فرع صحافة الفيديو (4) أقراص مدمجة C.D بها الفيديو المتقدم للمسابقة وشهادة من رئيس التحرير أو من ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم.

11- صورة من بطاقة الرقم القومى وكارنيه النقابة.

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