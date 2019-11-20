الاستثمار: مليار دولار حجم الاستثمارات الأردنية في مصر

أفاد تقرير صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن المملكة الأردنية الهاشمية تأتي في المرتبة 23 ضمن الدول المستثمرة في مصر في مجالات مختلفة برأسمال يقدر بنحو مليار دولار من خلال 1177 شركة تعمل في المجالات التالية:



- استثمارات في مجال السياحة.

- استثمارات في مجال الطاقة.

- استثمارات في مجال الصناعة.

- استثمارات في مجال الزراعة.

- استثمارات في مجال التمويل والخدمات.

- استثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



يذكر أن صادرات الأردن إلى مصر بلغت خلال عام 2017 نحو 80 مليون دولار تتركز بمنتجات الصناعة الكيماوية ومواد النسيج ومصنوعات اللدائن والمطاط، مقابل 336 مليون دولار مستوردات.