بورصة السعودية تواصل الصعود عند الإغلاق

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، ارتفاعه لدى ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، صاعدا بنسبة 0.11% ليربح نحو 8.74 نقطة ويغلق عند مستوى 8054.06 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 7.55% رابحًا 383.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5466.91 نقطة.



وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 105.7 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 110 شركة، فيما تراجعت 58 شركة.



وارتفع 15 قطاعًا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.58%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.32%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.58%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.52%.



وجاء سهم "أبو معطى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم الكثيرى نسبة 9.97%، ثم سيرا بنسبة 5.18%، فيما تصدر سهم "الخزف السعودى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.79% ثم الواحة بنسبة 2.11%، ثم مجموعة الحكير بنسبة 1.74%.