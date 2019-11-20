الملك سلمان: السعودية تعرضت لـ286 صاروخًا باليستيا و289 طائرة مسيرة

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في خطابه الملكي، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الشورى السعودي، إن المملكة تعرضت لـ286 صاروخًا باليستيا و289 طائرة مسيرة، ضمن هجمات إرهابية شنها الحاقدون على السعودية، والراغبون في هدم أمانها، مؤكدا أن هذه الهجمات ولم تؤثر على مسيرة المملكة التنموية ولا حياة المواطنين والمقيمين بها، مشددا على أن كل هذه الممارسات لن تنال من عزمها.

وأضاف العاهل السعودي أن "المملكة تفخر بشهداء الواجب والمصابين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل العقيدة والوطن"، مؤكدا أن "أسرهم ستظل دومًا موضع العناية والاهتمام".

وأشار الملك سلمان إلى أن المملكة عانت من سياسات وممارسات النظام الإيراني ووكلائه، موضحًا أن

أن سياسات وممارسات طهران ووكلائها وصلت مؤخرًا إلى ذروة جديدة من الأعمال الممنهجة والمتعمدة لتقويض فرص السلام والأمن في المنطقة.