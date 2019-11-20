"القابضة للنقل": ضخ ١٠ مليارات جنيه استثمارات فى مشروعات الشركات

قال اللواء صلاح الدين حلمي، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبرى، إحدي شركات وزارة قطاع الاعمال العام، إن الشركة ستضخ استثمارات بنحو 10 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة.



وأضاف رئيس الشركة القابضة للنقل، في تصريحات علي هامش توقيع عقد تخصيص رصيفى ٥.٦ بميناء دمياط لصالح شركة دمياط لتداوال الحاويات، أن الشركة القابضة استعانت ببيت خبرة عالمى لإعادة هيكلة الشركات التابعة، ودمج بعض الشركات في قطاعات نقل البضائع والنقل البري والتجارة الخارجية.



وأشار إلي أن بعض الشركات التابعة للقابضة حققت ٤ مليارات جنيه أرباحًا خلال العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩.

وأوضح أنه جار العمل علي تطوير الشركات بهدف مضاعفة حجم الإيرادات.



وتعمل وزارة قطاع الأعمال على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل فى استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.