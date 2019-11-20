القس رفعت فكري يهنأ البابا تواضروس بعيد جلوسه السابع

هنأ القس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، والأمين العام المشارك لمجلس كنائس مصر، البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية، بمناسبة الذكرى السابعة لتنصيبه بطريركًا على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلفًا للبابا الراحل شنودة الثالث.



وقال القس رفعت فكري، في برقيته للتهنئة، والتي حصلت الدستور على نُسخة منها: "يسرني أن أتقدم لقداستكم بخالص التهاني القلبية بعيد جلوسكم السابع على كرسي مارمرقس متمنيًا لقداستكم موفور الصحة ودوام العطاء في خدمة الكنيسة والوطن".



واحتفلت الكنيسة القبطية الـأرثوذكسية، يوم الإثنين المُنصرم، بذكرى جلوس البابا تواضروس الثاني على السدة المرقسية، بنما احتفلت يوم 5 من نوفمبر الجاري بذكرى القرعة الهيكلية، وعيد ميلاد البابا تواضروس السابع والستين.

