شرطة الاحتلال تعتقل مدير التربية والتعليم في القدس (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، لحظة اعتقال الشرطة الإسرائيلية مدير التربية والتعليم في مدينة القدس، سمير جبريل، كما أغلقت مكتبه الذي يشرف على العملية التعليمية وفق المنهاج الفلسطيني في العديد من المدارس.



وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، أصدر أمرًا بمنع قيام فعاليات مكتب التربية والتعليم التابع للسلطة الفلسطينية لمدة 6 أشهر.



من جهتها، أدانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية "اقتحام قوات الاحتلال مكتب مديرية التربية والتعليم في مدينة القدس واعتقال مديره"، مؤكدة أن "هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف والحقوق والمواثيق والقوانين الدولية وعلى رأسها الحق في التعليم".