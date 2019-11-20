محافظ البنك المركزى يكرم خريجى دفعة البرنامج التدريبى

كرم طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، خريجي الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي للقيادات التنفيذية العليا في القطاع المصرفي الذي تم بالتعاون بين المعهد المصرفي المصري وكلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد.



وتضمنت الدفعة الأولى 47 مصرفيًا من 17 بنكًا بالسوق المصرية، وذلك في احتفالية كبري نظمها المعهد المصرفي المصري.



وبحضور جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ولبنى هللا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ونخبة من قيادات المعهد المصرفى والبنك المركزي المصري والبنوك العاملة بالسوق المصرية.