غدًا.. المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 19.2 مليار جنيه

يطرح غدًا الخميس البنك المركزي المصري، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 19.250 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثانى 9.7 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.



وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.



وحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجارى بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.