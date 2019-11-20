محمد رمضان ينشر فيديو من كواليس حفل موسم الرياض
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:37 م
هدير شعراويطباعة
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من كواليس حفله في موسم الرياض، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، والمقرر انعقادها غدًا الخميس.
ويحمل حفل رمضان شعار "أقوى حفل في الرياض" ونفدت معظم التذاكر مع الساعات الأولى من طرحها، حيث من المتوقع حضور الآلاف من محبيه من الأسر الخليجية والعربية والشباب من مختلف الأعمار.
يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان أغنية "ماني" وكليب "السلطان"، الذي تم تصويره في أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب، ومن إخراج حسام الحسيني، الذي تعاون معه من قبل في 3 أغنيات كان آخرها "إنساي" مع المغني المغربي سعد لمجرد.
ويحمل حفل رمضان شعار "أقوى حفل في الرياض" ونفدت معظم التذاكر مع الساعات الأولى من طرحها، حيث من المتوقع حضور الآلاف من محبيه من الأسر الخليجية والعربية والشباب من مختلف الأعمار.
يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان أغنية "ماني" وكليب "السلطان"، الذي تم تصويره في أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب، ومن إخراج حسام الحسيني، الذي تعاون معه من قبل في 3 أغنيات كان آخرها "إنساي" مع المغني المغربي سعد لمجرد.