إسكان البرلمان توافق بشكل نهائي على مشروع قانون نقابة المهندسين

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة المهندسين.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة بعض المواد الخلافية بمشروع القانون وبحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين وعدد من اعضاء مجلس ادارة نقابة المهندسين.



وقال المهندس عماد حمودة ان اللجنة وافقت وبصفة نهائية على مشروع القانون وأوصت بإعداد تقرير بشأنه من أجل الدفع به إلى أمانة المجلس لتحديد موعدا من هيئة مكتب المجلس لمناقشته بالجلسة العامة.



ومن جانبه، أكد المهندس هاني ضاحي علي شكرة العميق لأعضاء اللجنة وتعاونهم من أجل مناقشة القانون والذي يهم كل ربوع مهندسي مصر ويحاول العمل على إيجاد حلول لموارد النقابة خاصة في ظل زيادة مصروفات النقابة، وقال يكفي أن يعرف الجميع اننا نصرف 100 مليون جنيه شهريا كمعاشات لأعضاء النقابة في ظل الموارد المحدودة خاصة وان اشتراكات الأعضاء والبالغ عددهم 580 ألف مهندس لا تزيد عن 80 مليون جنيه



ووجه ضاحي الدعوة لأعضاء لجنة الإسكان لزيارة نقابة المهندسين بمناسبة الانتهاء من مناقشة المشروع والموافقة عليه



وكانت اللجنة قد ناقشت خلال اجتماعها اليوم اربع مواد وهي المادة الرابعة من القانون المادة 11 والمادة 61 وما يربطها مع المادة 62 واخيرا ناقشت اللجنة المادة 95.

