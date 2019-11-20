البنك المركزي يسلم رئيس المصرف المتحد شهادة القيادة المصرفية

منح أمس طارق عامر- محافظ البنك المركزي المصري، شهادة القيادة المصرفية من جامعة هارفرد الأمريكية لأشرف القاضي- رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ومعتز القصبي- نائب العضو المنتدب لمخاطر الائتمان ضمن 47 مصرفيًا من 17 بنك بالسوق المصرية. وذلك في احتفالية كبري نظمها المعهد المصرفي المصري.



بحضور جمال نجم- نائب محافظ البنك المركزي المصري ولبنى هلال- نائب محافظ البنك المركزي المصري. ونخبة من قيادات المعهد المصرفي، والبنك المركزي المصري، والبنوك العاملة بالسوق المصرية.



أعرب أشرف القاضي عن سعادته البالغة بهذه الشهادة التي تنم عن حرص البنك المركزي المصري ومبادراته المستمرة لرفع كفاءة الكوادر القيادية البشرية لديه بالقطاع المصرفي. الأمر الذي يعظم من تنافسية الأداء الاحترافي للقطاع المصرفي محليًا وعالميًا.



وعن البرنامج التدريبي لإعداد القادة المصرفيين، يقول أشرف القاضي، إن البرنامج صمم خصيصى للقيادات التنفيذية العليا في القطاع المصرفي. وذلك في ضوء اتفاقية التعاون المشترك التي وقعها المعهد المصرفي مع كلية هارفرد الأمريكية لإدارة الأعمال. استمر البرنامج أسبوعين ببوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف القاضي أن البرنامج يغطي أربع محاور رئيسية هم: التحول الرقمي وتحفيز الابتكار والتفكير الإبداعي والتخطيط الاستراتيجي. ويقوم البرنامج على المشاركة التفاعلية بين المتدربين. كذلك مناقشة حالات عملية بالإضافة إلى نماذج محاكاة ومجموعات عمل.



وأوضح القاضي أن المصرف المتحد استطاع خلال الثلاث سنوات الماضية تحقيق طفرة إصلاحية وتأهيلية كبيرة مكنته من أن يعتلي مكانة متميزة بالسوق المصرية، وذلك علي جميع الأصعدة من بنية تحتية إلى منتجات فريدة ومبتكرة، سواء في مجال الخدمات الرقمية أو المنتجات البنكية التقليدية من أوعية ادخارية أو أدوات تمويلية للأفراد والشركات. فضلًا عن انتشار الفروع وابتكار مجموعة من الأدوات التمويلية المصرفية والغير مصرفية لتشجيع الاستثمارات وريادة الأعمال خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. فضلًا عن المشاركة في مبادرات التي تحقق العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة للمواطن المصري على رأسها مبادرة السكن الكريم لمحدودي الدخل مبادرة رواد النيل ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.



ووجه القاضي شكره وتقديره لفريق عمل المصرف المتحد على ما قاموا به من جهود لإنجاح منظومة الإصلاح والتأهيل خلال هذه الفترة الهامة من تاريخ المصرف المتحد.