أديب عن مؤتمر المقاول الأجير محمد علي: مسرحية هابطة
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:16 م
محمود عرفاتطباعة
سخر الإعلامي
عمرو أديب، من المؤتمر الصحفي الذي نظمه المقاول الأجير محمد علي في
لندن بهدف تشويه صورة الدولة المصرية.
وقال "أديب"، في
تغريدة له عبر حسابه على تويتر: "مؤتمر صحفى مسخرة، لا عارف يجاوب، ولا حد عارف
يسأل، ولا عارف يركب السماعة، ولا عنده حاجه يقولها".
وتابع: "طبعا الجزيرة والإخوان نظموا الفيلم كله، بس
حاجه شكلها هابط جدا، أنا بس مستنى الحته اللي حيتكلم فيها ازاي حيطلع بالكرانيش لغايه
السقف".
واستكمل ساخرًا: "حرامى يقود الحراك المصري!".