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محافظات

إنقاذ 4 مواطنين محبوسين داخل مصعد في المحلة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:14 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أنقذت الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، 4 أشخاص محبوسين داخل مصعد كهربائي بمساكن الأوقاف التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير مباحث المديرية، من قسم أول المحلة بورود بلاغات من الأهالي تفيد بوجود 4 أشخاص محبوسين داخل مصعد كهربائي منذ فترة في مساكن الأوقاف، بسبب عطل فني فيه، ما أدى إلى وجود حالة من الذعر والفزع بين الموجودين.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم فتح جزء من المصعد وإخراجهم دون وجود إصابات، كما تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.

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