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الثقافة

التجربة المسرحية لـ محمد المسلمي بقصر ثقافة الزقازيق

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:13 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات بفرع الشرقية، فعقدت مكتبة الشيخ علي يوسف محاضره بعنوان "دور المرأة في تربية جيل سوي" تحدثت عن تربية الأبناء، كما عقد بيت ثقافة مشتول السوق محاضرة عن "التنمر ضد المرأة" في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة.

في سياق الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، أقام قصر ثقافة العاشر من رمضان محاضرة بعنوان "ذوي القدرات الخاصة"، تناولت كيفية التعامل مع هذه الفئة وبالأخص تعامل الأمهات والآباء وتنمية مهاراتهم من خلال حب ذاته وثقته في قدراتة وتدريبة على انه شخص قادر وعدم تجاهله وكيفية تعامله مع أقرانه وتعاملهم معه، وضمن الأنشطة الفنية نفذ قصر ثقافة الزقازيق وقصر ثقافة منيا القمح ورش فنية لعمل الماسكات بمناسبة أعياد الطفولة استخدم فيها الأطفال ورق الفوم والمقص.

نظم نادى أدب الزقازيق لقاء أدبي مع الأديب محمد المسلمي بعنوان "تجربتي" تحدث فيها عن أعماله فى الأدب المسرحي، وتناول فيها بعض هذه المؤلفات مثل مسرحية "آه يا بلد" و"ظهر المسيخ فى بابل" و"يوم إعدام الفقراء" وتجربته مع مسرحة الطليعة بحضور مجموعة من الأدباء والمثقفين، كما عقدت مكتبة سلمنت محاضرة بعنوان "التحديات التي تواجهها الرياضة المصرية وكيفية التغلب عليها" تناولت التحديات والعراقيل التي تواجه الرياضة المصرية والرياضيين وكيفية البحث عن أبناءنا الموهوبين فى المدارس والجامعات المصرية والدور الهام للرياضة فى مواجهة الإدمان والحفاظ على صحة أبناءنا.

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