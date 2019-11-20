معتز هشام يكشف سبب إصراره على حضور خالد النبوي آخر مشاهده في "ممالك النار"

كشف الفنان الشاب معتز هشام، الذي يجسد شخصية سليم الأول، في مسلسل "ممالك النار"، عن سبب إصراره حضور خالد النبوي أخر مشاهده في المسلسل.



وقال "هشام"، ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "ten"، إن آخر مشهد كان قتل ابن عمه، مضيفًا: "هو مشهد حلو، وكنت بتمنى إن خالد النبوي يتفرج عليه"، مؤكدًا أنه كان يتلقى الدعم من جميع المشاركين في العمل.



وأشار إلى أن حلمه الوصول لجائزة الأوسكار، حيث يراوده هذا الحلم منذ مشاركته في مسلسل "أبو عمر المصري".