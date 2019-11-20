الأساطير والأدب العالمي بمكتبة طفل المعادي



أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ورشة حكي بمكتبة الطفل بالمعادى بعنوان "مختارات من الأدب العالمي" قدمها الكاتب الصحفي مجدي أسحق، تحدث عن مفهوم القصص العالمية وانها تشبه الأساطير بتداولها من ثقافة لأخري والقصص العالمية هي قصص ترجمت وتناقلتها الشعوب من مدينة لأخري.



تناول قصة من الأدب العالمى تحولت لفيلم سينمائي فيما بعد بعنوان "الساحر اوز" للمؤلف ليمان فرانك بوم وتدور حول فتاة صغيرة فقدت والديها، ويومًا ما عند منزل عمتها، هبت عاصفة شديدة وأثناء محاولتها لأنقاذ كلبها الصغير يقتلع الآعصار المنزل ويطيرعاليًا حتي وصل لمدينة بعيدة من الأقزام وأثناء رحلتها فى العوده لبلادها وتعرف الكثير من الحكم والمعاني تقابل العديد من المغامرات والشخصيات لتصل "للساحر أوز".