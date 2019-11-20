حفل مؤلفات راجح داود في مكتبة الإسكندرية

يقدِّم أوركسترا مكتبة الإسكندرية حفلًا موسيقيًا لمؤلفات الفنان الكبير راجح داود، بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر في تمام السابعة مساءً، بالمسرح الكبير، بقاعة مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.



يتضمن برنامج الحفل ثلاث مقطوعات تُقَدم لأول مرة بالإسكندرية على رأسها "رباعيات"، والتي أهداها داود إلى اسم الشاعر الكبير صلاح جاهين، بالإضافة إلى مقطوعة "ملهى صغير" ومقطوعة "أحلام غائبة". وتُقدم الأوركسترا أيضًا مجموعة منتقاة من الإبداعات الموسيقية لداود في الأفلام والمسلسلات، كما يُشارك بالحفل مجموعة كبيرة من الصوليستات على الآلات المختلفة.



يذكر أن راجح سامي داود هو علامة ورمز من رموز الموسيقى ولاعب بيانو. تخرج في معهد الكونسرفتوار (المعهد العالي للموسيقى) عام 1977 ودرس في جامعة فيينا ونال منها شهادة الفنون العليا.