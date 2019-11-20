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فن

عمرو عبدالجليل "صعيدي" في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:03 م
عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل
منار إبراهيم
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تعاقد الفنان عمرو عبدالجليل بشكل رسمي للمشاركة في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يظهر خلاله كضيف شرف في مشاهد قليلة، ومن المقرر عرض العمل في مطلع العام الجديد المقبل.

وقال مصدر لـ"الدستور" إن "عبدالجليل" بدأ تصويره فور تعاقده على المشاركة في العمل، ويظهر من خلاله بدور رجل صعيدي بحت، وهو الدور الذي كان من المقرر تقديمه الفنان محمود حافظ ولكنه اعتذر، وتم الاستقرار على عمرو عبدالجليل ليقوم بهذا الدور، ويصور مشاهده بالكامل في أسوان، وتجمع المشاهد بينه وبين كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني، مشيرًا إلى أن أفراد فريق العمل سافروا إلى هناك خلال الأيام الماضية، ويستمر التصوير بنفس الديكور لمدة أسبوع.

وأضاف المصدر أنه من المقرر عودة صناع الفيلم إلى القاهرة لاستكمال التصوير في الديكور الرئيسي للعمل بالحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدًا أنهم انتهوا من تصوير أكثر من نصف مشاهد العمل بالكامل، ويسعى المخرج احمد الجندي للانتهاء من كافة تصوير الفيلم خلال منتصف شهر نوفمبر الجاري على أقل تقدير لارتباط معظم صناعه بأعمال فنية أخرى.

تدور أحداث العمل حول مناقشة العديد من القضايا الشيقة من قبل كريم عبدالعزيز الذي يظهر بشخصية "مذيع"، وتتطور الأحداث بانفصاله عن زوجته التي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب كثرة المشاكل بينهما وشكوكها المستمرة بزوجها، كما أن الفيلم يرصد العديد من الصراعات التي تدور بين الأزواج بعد الانفصال.

ويقوم ماجد الكدواني بدور محامٍ وشقيق دينا الشربيني ضمن الأحداث، والتي تلجأ إليه لرفع قضية ضد طليقها كريم عبدالعزيز، مطالبة بحقوقها الزوجية بعد الطلاق بمبالغ مالية، ويقوم بالدفاع لها، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، مناقشًا قضية هامة وهي الطلاق وتفادي المشاكل الزوجية.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي وعمرو عبدالجليل وأمير كرارة، وغيرهم والفيلم إخراج أحمد الجندي.

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