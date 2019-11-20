رامى جمال يهنئ جمال العدل بعيد ميلاده بصورة رفقة الهضبة

نشر المطرب رامي جمال مجموعة من الصور مع عدة نجوم منهم الهضبة عمرو دياب والمنتج جمال العدل والفنان عمروة يوسف، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".



هنأ "رامي" المنتج السينمائي جمال العدل بمناسبة عيد ميلاده قائلًا: "كل سنة وانت طيب وقلبك وروحك احلي من بعض كل سنه وانت وكل حبايبك بخير كل سنه وانت مبسوط انا اعرف حضرتك من اسبوع بس فعلا حب الناس ليك مش من فراغ".



ووجه الشكر: "شكرًا علي الدعوة شكرًا علي اليوم الجميل وعقبال مليون سنه 🎂🎂 شكرًا لكل اللي كانو موجودين علي الروح الجميله اللي شفتها".



المنتج السينمائي جمال العدل هو شقيق كل من السيناريست والمخرج مدحت العدل والممثل سامي العدل، وقد قدم المنتج جمال العدل العديد من الأعمال الفنية للسينما والتليفزيون.