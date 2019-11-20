الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الموافق 23 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حنان مطاوع: أتشرف باختياري عضو لجنة تحكيم بـ"القاهرة السينمائي"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:01 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
منار إبراهيم
طباعة
وصفت الفنانة حنان مطاوع مهرجان القاهرة السينمائي بأنه من أعرق المهرجانات في الوطن العربي، مؤكدة أنه دائمًا ما يسعى القائمون عليه لتقديم الجديد والمشرف، وظهور الفن عموما سواء المصري أو العالمي في أفضل صورة، بالإضافة إلى أنهم أثبتوا أن القاهرة السينمائي لا يقل قيمة عن باقي المهرجانات العالمية حيث يبذلون أقصى جهدهم لتنظيم الدورات المختلفة والمتنوعة والتي تستحق المناقشة.

وعن اختيارها كعضو لجنة تحكيم في الدورة الـ41 من المهرجان، أعربت "حنان" لـ"الدستور" عن سعادتها الشديدة لمشاركتها من خلال لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، والذي يشارك خلاله 20 فيلم قصير، مشيرة إلى أنها متحمسة لانطلاق المهرجان والتعرف على باقي أفاد اللجنة واختيار الأفلام التي تستحق الجوائز، مؤكدة أن الأفضل دائمًا ما يفرض نفسه دون مجاملة.

وأضافت حنان مطاوع مشاركتها خلال مهرجان ذات قيمة وقامة مثل القاهرة السينمائي تعتبره شرف كبير لها، مشيرة إلى أنها تتمنى له الصدارة والنجاح دائمًا مثلما حدث خلال دوراته السابقة، موضحة أن هذه المرة الأولى التي تخوض من خلالها تجربة التحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي، ولكن سبق وأن شاركت عضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات العربية.

واشارت "مطاوع" إلى أن إدارة أي مهرجان محترف دائمًا ما يقوموا باختيار أعضاء لجنة التحكيم من مجالات فنية مختلفة حتى يكون هناك مذاق مختلف ورؤيا متنوعة وفئات عمرية وثقافة مختلفة ليكون هناك حس فني نابع من داخلهم يختاروا على أساسه فيلم بعينه ليحصد جائزة المهرجان، وهذا ما فعله القاهرة السينمائي حيث اختارها كممثلة مصرية، ووقع الاختيار ايضًا كعضو اللجنة على الهولندية ناتالي ميروب خبيرة ترويج الأفلام، وتمنح لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة جائزتي يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، ولجنة التحكيم الخاصة.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 21 دقيقة

أديب عن مؤتمر المقاول الأجير محمد علي: مسرحية هابطة

منذ حوالي 3 ساعات

تأكيدًا لـ"الدستور".. البترول توضح تفاصيل بيع أصول "شل"

منذ حوالي 5 ساعات

استقرار سعر الدولار اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

سيدة تتحرش بالرجال على كورنيش جدة والشرطة تتدخل

الصور

image description

"الدراسات السياحية" تُكرم أوائل طلابها في الملتقى الأول بالمنيا

image description

"الانفجار السكاني ومستقبل التنمية" ندوة في غرب الإسكندرية

image description

إزالة 318 حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى البحيرة

image description

إصلاح هبوط أرضى بمدينة أرمنت فى الأقصر (صور)

image description

تكريم الطلاب المتفوقين في الأقصر

الأكثر قراءة

وقائع "المتعة الحرام" في "فيلا الشذوذ" بالتجمع الخامس

القصة الكاملة لاصطياد القرش "بهلول" في السويس (صور)

تأكيدًا لـ"الدستور".. البترول توضح تفاصيل بيع أصول "شل"

اعترافات أفراد شبكة الجنس السادي بالتجمع

أيام زمان

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

«غير حياة البرازيل».. قصة أول لاعب كرة قدم في تاريخ بلاد السامبا

«الملعب للجماهير».. كيف أنهت كرة القدم العبودية في البرازيل؟ (صور)

ads

نجم الساعة

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

الصحة

خبراء: 80% من سرطانات الأطفال قابلة للشفاء

ارتفاع عدد الأطفال المصابين بالحساسية في بريطانيا

حمية البحر المتوسط تحمي من الصمم

دراسة: لا علاقة بين تناول دواء "ستاتين" ومشاكل ضعف الذاكرة

الرئيس نيوز

السناوي: لو حد قال فيه "إصلاح سياسى محدش هايصدقه".. ولابد من مؤشرات حقيقية (4_4)

تفاصيل القمة المصرية الألمانية بين السيسى وميركل فى برلين

"إسكان النواب" توافق نهائيا على قانون نقابة المهندسين

تفاصيل مشاركة سارة عبد الرحمن في مهرجان القاهرة السينمائي

منوعات

اقتباسات من كتاب The Power Of Now

إدمان الهواتف الذكية يضر بكلبك

وفري 30% من الطاقة التي يستهلكها مجفف الملابس

معرض بالهند يسلط الضوء على علاقة الإنسان المضطربة بالحيوانات

كشكول

بدء فعاليات مؤتمر "فلسفة التعليم" بجامعة القاهرة

والد طالب يتهم مدرسته بالإهمال في إسعافه حتى الموت

جولة لفريق ديسكفري التعليمي بمدرسة ثانوية بالهرم

أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة السويس تشارك فى المنتدى الثانى لرابطة أزهرى

إسلام سياسي

غضب إخواني على عمرو واكد بسبب إحراجه للجماعة

اتهامات للإخوانى عبدالله الشريف بالعمل لصالح قناة إسرائيلية

مؤشر الإرهاب العالمي 2019: طالبان أكثر إجراماَ من داعش

بحضور شيخ مشايخ الصوفية.."البيت المحمدى" يحتفل بالمولد النبوى الشريف اليوم بالمقطم

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البطريرك الباكى على الكنائس المنهارة
ثروت الخرباوي
هيا بنا نشعل ثورة
منى رجب
أميرة ودارين ونيرمين.. البنات قادمات
ماجد حبته
وقفة مع الصديق الألمانى
المزيد

الثقافة

خاص.. القائمة الكاملة للفائزين بجائزة ساويرس لشعر العامية

"ثقافة المنوفية" تناقش مشاكل التعليم في مصر

التجربة المسرحية لـ محمد المسلمي بقصر ثقافة الزقازيق

الأساطير والأدب العالمي بمكتبة طفل المعادي

صفحتنا ع الفيس بوك