حنان مطاوع: أتشرف باختياري عضو لجنة تحكيم بـ"القاهرة السينمائي"

وصفت الفنانة حنان مطاوع مهرجان القاهرة السينمائي بأنه من أعرق المهرجانات في الوطن العربي، مؤكدة أنه دائمًا ما يسعى القائمون عليه لتقديم الجديد والمشرف، وظهور الفن عموما سواء المصري أو العالمي في أفضل صورة، بالإضافة إلى أنهم أثبتوا أن القاهرة السينمائي لا يقل قيمة عن باقي المهرجانات العالمية حيث يبذلون أقصى جهدهم لتنظيم الدورات المختلفة والمتنوعة والتي تستحق المناقشة.



وعن اختيارها كعضو لجنة تحكيم في الدورة الـ41 من المهرجان، أعربت "حنان" لـ"الدستور" عن سعادتها الشديدة لمشاركتها من خلال لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، والذي يشارك خلاله 20 فيلم قصير، مشيرة إلى أنها متحمسة لانطلاق المهرجان والتعرف على باقي أفاد اللجنة واختيار الأفلام التي تستحق الجوائز، مؤكدة أن الأفضل دائمًا ما يفرض نفسه دون مجاملة.



وأضافت حنان مطاوع مشاركتها خلال مهرجان ذات قيمة وقامة مثل القاهرة السينمائي تعتبره شرف كبير لها، مشيرة إلى أنها تتمنى له الصدارة والنجاح دائمًا مثلما حدث خلال دوراته السابقة، موضحة أن هذه المرة الأولى التي تخوض من خلالها تجربة التحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي، ولكن سبق وأن شاركت عضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات العربية.



واشارت "مطاوع" إلى أن إدارة أي مهرجان محترف دائمًا ما يقوموا باختيار أعضاء لجنة التحكيم من مجالات فنية مختلفة حتى يكون هناك مذاق مختلف ورؤيا متنوعة وفئات عمرية وثقافة مختلفة ليكون هناك حس فني نابع من داخلهم يختاروا على أساسه فيلم بعينه ليحصد جائزة المهرجان، وهذا ما فعله القاهرة السينمائي حيث اختارها كممثلة مصرية، ووقع الاختيار ايضًا كعضو اللجنة على الهولندية ناتالي ميروب خبيرة ترويج الأفلام، وتمنح لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة جائزتي يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، ولجنة التحكيم الخاصة.