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الثقافة

"الأدب النسائى ما له وما عليه" بنادى أدب دمياط

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:00 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالاتها باليوم العالمي للمرأة بفرع ثقافة دمياط، فشارك القصر بيوم ثقافي فني احتفالا باليوم العالمي للمرأة شمل محاضرة بعنوان "لا للتمييز ونبذ العنف ضد المرأة" بدأ بكلمة سلوى حامد التي أسهمت فى إضفاء بعض من المعرفة بقامات نسائية أسهمن فى رفع مستوى الوعي المجتمعي، بجانب تكريم كريمة البدري وآمال عبدالجليل لدورهما الريادي فى الحفاظ على حقوق المرأة، وتنفيذ رشة رسم حر لطالبات المدرسة الزخرفية.

عقد نادي الأدب بقصر ثقافة دمياط ندوة بعنوان "الأدب النسائي ما له وما عليه" حول مصطلح الأدب النسائي، كما نفى أغلب الكتاب وجود أدب نسائي وأدب رجالي، وتحدث في القضية كل من سمير الفيل ودعاء البطراوى ومحمد طاهر وفيفي فاروق رضوان، كما قدمت قصص لكل من سمير الفيل، محمد عز الدين وقصائد لعدد من الشعراء، منهم طاهر عبدالواحد، أيمن عباس، حاتم أبورية، وقرأ الشاعر أحمد راضي اللاوندي عدد من رباعياته المعروفة.

قدم قصر ثقافة فارسكور، عبير الريس، رئيس قسم الموهوبين بإدارة فارسكور التعليمية، ضمن لقاءات حوار مع مسئول للتواصل بين الجمهور والرواد من طرف والمسئول حول التعاون بين الثقافة والتربية والتعليم من خلال تنظيم مسابقات مختلفة تجوب المدارس لاكتشاف المواهب والإعداد لجيل يعرف كيف يعبر عن نفسه، وتناولت جانبًا من أهداف دوري المدارس الثقافي الفني بجميع مراحل التعليم، كما استمر العمل بورشة أشغال الكروشية والتريكو بقصر ثقافة دمياط ضمن نشاط ثقافة المرأة، بجانب ورشة لتعليم فن أصول الكتابة باللغة العربية وأنواع الخطوط مع شريهان عيد، مع مواصلة العمل مع المدربة آية طاهر بورشة العلوم وجلسة عمل نماذج مصغرة يدوية عن عمل رئة الإنسان بعمليات الشهيق والزفير باستخدام أبسط الأدوات من زجاجات بلاستيك وبالونات.

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