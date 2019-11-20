90 مليون جنيه تكلفة إنشاء السور الخرسانى بمطار القاهرة

صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، بأن عمليات تطوير وتشييد السور الخرسانى الخارجي حول مطار القاهرة الدولي أمام الكلية الحربية ومحور جوزيف تيتو، سيتم الانتهاء منه أواخر العام الجاري، وذلك لحرص مسئولى وزارة الطيران المدني زيادة تأمين الوسائل والحماية الأمنية والتامينية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حاليا.



وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية خاصة للدستور، أن تكلفة تشييد السور الخرسانى الخارجي، سيتكلف حوالى 90 مليون جنيه، حيث تقوم الشركة المنفذة بالتنسيق مع مسئولى القطاع الهندسي بشركة ميناء القاهرة الجوي بأعمال الإنشاءات الخاصة، باعتباره أحد أهم المشروعات التي تتم حاليًا بمطار القاهرة الدولي.



وأشار إلى أن الشركة الفرنسية التى وقع عليها الاختيار لتطوير وصيانة مبنى الركاب القديم رقم ١ بمطار القاهرة، ستبدأ عمليات التطوير والصيانة خلال الفترة المقبلة، لافتًا أن تكلفة عمليات التطوير والتحديث تبلغ حوالى 200 مليون جنيهًا.