التضامن: ارتفاع أسر الدعم النقدى تكافل إلى 1.56 مليون

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي "تكافل" ارتفع إلى ١.٥٦٨.٦٦١ أسرة حتى منتصف نوفمبر الجاري، مقابل ١.٥٦٣.٠٨٨ أسرة فى منتصف سبتمبر الماضي.



وأضافت الوزارة، فى تقرير خاص، أن برنامج تكافل وكرامة أصبح من أكثر من أسرع برامج الدعم النقدي نموًا في العالم، حيث نجحت وزارة التضامن فى الوصول ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" إلى قرى ومحافظات مصر، حيث وصل إلى 5630 قرية ونجعًا، ما أدى إلى زيادة استهلاك الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" بنسبة 8.4% مقارنة بالأسر غير المتلقية للدعم.



وأشار إلى أن الأسر بالغة الفقر استخدمت دعم تكافل في سداد بعض الفواتير والديون، واستفادت الأسر من دعم تكافل فزاد استهلاكها للغذاء وحسنت من نمطها الغذائي.