"شكاوى البرلمان" توافق على إنشاء وحدة مرور كرداسة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم، على الاقتراح برغبة مقدم من الدكتور سعيد حساسين، عضو المجلس عن دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة، بإنشاء وحدة تراخيص مرور بالمدينة.



وأعلن اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، موافقة الوزارة على الاقتراح، كما أكد اللواء ياسر مدين، رئيس مركز ومدينة كرداسة الذى حضر الاجتماع نيابة عن محافظ الجيزة، على أنه لا مانع لإنشاء وحدة مرور بكرداسة.



وقال سعيد حساسين إنها خطوة مهمة لاستقرار قرى ومركز كرداسة، فقد تم التبرع بالأرض، مشيرًا إلى أن مدير إدارة المرور بالجيزة وعد بتنفيذها في الخطة المقبلة.



وأوضح خلال عرض الاقتراح برغبة أن وجود الوحدة يؤكد استقرار الأمن بمركز كرداسة، والتي يوجد بها 750 ألف نسمة وحوالي 150 ألف سيارة، وكانت التراخيص تتم في مكان بعيد بوحدة تراخيص أوسيم.



وتوجه الدكتور سعيد حساسين بالشكر والتقدير للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على ما تقدمه الوزارة من خدمات للجماهير، كما توجه بالشكر للواء أحمد راشد محافظ الجيزة على إنشاء هذه الوحدة.