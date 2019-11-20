"شكاوى النواب" تؤجل اقتراح توسعة مقابر قليوب

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة محمد دسوقي، تاجيل اقتراح للنائبين رضا البلتاجي، وسولاف درويش،الأول اقتراح برغبة بشان عمل مشتل بمنطقة مساكن الضباط بحدائق حلوان علي طريق الاوتوستيراد وتحت خطوط الضغط العالي.



وقال النائب إن تلك المنطقة تحولت إلي جراج بالمخالفة للقانون بمعرفة مافيا الاراضي في حين كان الاقتراح الثاني بشان توسعة مقابر مركز قليوب لعدم كفاية المقابر الحالية نظرا لزيادة العائلات.



واكدت النائبة أن مدينة قليوب بها أرض اصلاح زراعي يمكن استبدال اي منها لانشاء مقابر علي ان يتم استبدالها بالمشاركة المجتمعية.



جاء تاجيل الاقتراح الاول لمزيد من الدراسة، أما الثاني لتغيب النائبة عن الاجتماع.