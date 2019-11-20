الوطنية للطيران تنقل 13 ألف راكب بمطار القاهرة اليوم

كشف مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، أن الشركة الوطنية للطيران ستسير طوال اليوم الأربعاء، ١٢٢ رحلة جوية دولية وداخلية، لنقل ما يقرب ١٣ ألف راكبًا من مختلف الجنسيات إلى مختلف المدن والعواصم العربية والإفريقية والعالمية، بالإضافة إلى المدن السياحية والإقليمية.



وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة للدستور، أن شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والإقليمية والداخلية، استعدت لقرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد، حيث تشهد تلك المناسبات زيادة فى الحركة السياحية والمالية والجوية، لحرص آلاف الوفود الأجنبية والعربية لقضاء تلك المناسبات بالمدن المصرية.