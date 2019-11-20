وفد مصر بالاتحاد الإفريقي: الدولة حريصة على تمكين الشباب

عقدت لجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الأفريقي تحت رئاسة مصر، جلسة لتلقي إحاطة من مبعوثة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للشباب "أية شابي" التي استعرضت أنشطتها وأنشطة المجلس الاستشارى الافريقى للشباب على مدار العام كما قدمت خطة عمل مكتبها للعامين ٢٠١٩-٢٠٢٠.



ورحب الوفد المصري بأنشطة المبعوثة وأجندة تمكين الشباب الأفريقي من منطلق الأولوية المتقدمة التي تكرسها الحكومة المصرية لقضايا الشباب سواء على صعيد السياسات في مجالات التعليم والتشغيل وبناء القدرات والحماية الاجتماعية، أو دعم ملف تمكين الشباب وطنيًا وقاريًا وعالميًا.



وأبرز الوفد الجهود المصرية لتمكين الشباب من خلال منتدي شباب العالم الذي يعقد نسخته الثالثة ١٤-١٧ ديسمبر بشرم الشيخ وما تفرع عنه من أنشطة ومبادرات متنوعة من ضمنها الدورة الأولى لملتقى الشباب العربي الأفريقي الذي تم تدشينه في مارس الماضي، وذلك بجانب الاستضافة المرتقبة لمصر للدورة العاشرة للمتدربين المتطوعين الأفارقة بداية من يوم ٢٦ الجاري.