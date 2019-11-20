الكويت: تعيين سفير لدى فلسطين يؤكد دعمنا للقضية

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن تعيين الكويت لسفير لها لدى فلسطين، يؤكد دعمها الكامل للقضية الفلسطينية.



وأضاف الجارالله – في تصريح صحفي – أن تعيين السفير عزيز الديحاني سفير الكويت لدى الأردن، سفيرا غير مقيم لدى فلسطين، يجسد حرص الكويت على التواجد والتواصل مع الأشقاء الفلسطينيين، ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى قنوات الاتصال بين الكويت والسلطة الفلسطينية، أصبحت منفتحة حاليا بشكل أكبر.



وحول جهود الكويت في مجلس الأمن بخصوص نصرة القضية الفلسطينية، أكد أن الكويت أدت واجبها داخل مجلس الأمن على الوجه الكمل، ليس فقط حيال الفلسطينية، التي تمثل أولوية قصوى للكويت، باعتبارها قضيتها المركزية، ولكن أيضا فيما يتعلق بالقضايا الأخرى، وما يتعلق بهموم ومشاغل الأمة العربية بالكامل.



وأشاد نائب وزير الخارجية الكويتي، بالعلاقات الكويتية ـ الفلسطينية، مؤكدا أن الكويت تسعى دائما لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.