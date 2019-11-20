أماكن فصل الكهرباء عن مناطق في بني سويف.. الجمعة

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق عزمي الحي الغربي، الرمد، أرض المحلج، صلاح سالم، طريق الفيوم، مجمع المحاكم، مستشفى الرمد، شارع المدارس، وذلك يوم الجمعة المقبل، بداية من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، وذلك لعمل صيانة على لوحة كهرباء المرماح، والتي تخدم تلك المناطق بمدينة بني سويف.



وأوضح القطاع في بيان له، أنه يتقدم باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يناشد المواطنين والمصالح والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة فصل الخدمة.