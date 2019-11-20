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محافظات

إزالة 318 حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى البحيرة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:18 م
جريدة الدستور
معوض هويدى
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أكد محافظ البحيرة على تكثيف الجهود لإزالة كل التعديات على الأراضي أملاك الدولة من أجل استرداد حق الشعب، مضيفًا أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة، للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة؛ لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.

أشار محافظ البحيرة، إلى أنه تم تنفيذ 318 قرار إزالة على مساحة 96 ألف متر مربع خلال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات والتي بدأت منذ أسبوع.

واستمرارًا لتلك الحملات، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، التعدي على 5 حالات أملاك دولة ولاية الري على مساحة 4100 متر مربع فى نطاق قرية أحمد عرابى.

وفي مركز رشيد، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 8 حالات تعدٍ على أملاك الدولة، حيث تمت إزالة 6 حالات ولاية نهر النيل والري على مساحة 785 مترًا مربعًا بقرية محلة الأمير، كما تمت إزالة حالتى تعد على أراضي ملك هيئة الطرق بقرية الساحل على مساحة 56 مترًا مربعًا.

أما في المحمودية، فتمت إزالة 5 حالات تعد على أملاك دولة تخص الري على مساحة 140 مترًا مربعًا بزمام قرية كوم النصر عبارة عن عشش، كما تم تنفيذ 7 قرارات إزالة على مساحة 42 مترًا مربعًا بقرية زاوية غزال بمركز دمنهور.

وفي شبراخيت، أزالت الوحدة المحلية 24 حالة على مساحة 514 مترًا مربعًا عبارة عن تند صاج مقامة أرض أملاك دولة تخص الري على طريق شبراخيت – لقانة، كما تمت إزالة 10 حالات تعدٍ على حرم ترعة النوبارية على مساحة 453 مترًا مربعًا بنطاق مركز أبوالمطامير.

وفي قرية بولين بمركز كفر الدوار، أزالت الوحدة المحلية 10 حالات على مساحة 5484 مترًا مربعًا، وهي تتبع هيئة الآثار تم التعدي عليها بزراعتها، كما تم تنفيذ 8 قرارات إزالة مماثلة على مساحة 7575 مترًا مربعًا بنطاق قرية كوم القناطر مركز أبوحمص.

وتمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة من إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة، حيث تمت إزالة 10 حالات على مساحة 1175 مترًا مربعًا تتبع هندسة ري كوم حمادة، بالإضافة إلى 7 حالات ملك هيئة الآثار على مساحة 2550 مترًا مربعًا بقرية الطود.

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