ضبط 60 طن زيوت مغشوشة في الغربية

صادرت مباحث التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، 60 طن زيوت سيارات مغشوشة، داخل مخزن بنطاق مركز السنطة، قبل طرحها للبيع في الأسواق.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية، بضبط مالك مخزن لتجارة زيوت السيارات بدائرة مركز السنطة، لتجميعه (60) طن زيوت سيارات سابقة الاستخدام معبأة داخل تنكات، وبفحصها ظاهريا تبين أنها مخلوطة بكميات من المواد البترولية (السولار)، والتي تعد من النفايات الخطرة الضارة بالبيئة تمهيدا لإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.



تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.