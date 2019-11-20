كيف تحصل على حساب جاري بالعملة المحلية والأجنبية من بنك مصر؟

يقدم بنك مصر لعملائه منتج الحساب الجاري للأفراد والشركات بالعملة المحلية، والذي يضمن للعميل التحويل من الحساب الجاري إلى أي حساب آخر، والسحب من أي فرع من فروع البنك، وتحصيل قيمة الشيكات المسحوبة لصالح العميل على أي بنك وإضافة قيمتها لحسابه ( الجاري التوفير).



مع سداد الالتزامات المختلفة نيابة عن العميل في حالة وجود تعليمات محددة منه بذلك (سداد فواتير التليفون والتلكس والتليفون الدولي والتلكس الدولي وتليفون اللاسلكي للسيارة والتليفون المحمول وخدمة نقل المعلومات وسداد الالتزامات الدورية) وذلك خصمًا من الحساب الجاري للعميل.



كما يمكن فتح حساب جاري مشترك لأكثر من شخص طبيعي يتيح حرية وسهولة السحب والإيداع، ويمكن شراء شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه المصري خصمًا من الحساب الجاري كما يمكن إضافة عائد الشهادات لحساب جارى العميل للصرف منه في أي وقت، ويمكن الاستفادة بخدمة كروت بنك مصر للصرف بسهولة ويسر خصمًا من الحساب الجاري طوال 24 ساعة يوميًا وفى الاجازات والعطلات الرسمية من خلال آلات البنك الشخصي المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.



كما يمكن من خلال الحساب الجاري قيام البنك نيابة عن العملاء سداد قيمة أقساط بوالص التأمين خصمًا من حساباتهم الجارية طرف البنك، والتعامل بالحساب الجاري من خلال دفاتر الشيكات المصدرة من البنك، وتحويل المرتبات والمعاشات المحولة من الجهات المعنية بناء على رغبة العميل لحسابه الجاري، ويمكن فتح حساب جارى للقصر بولاية الولي الطبيعي أو الوصى.



ويطلب البنك لفتح الحساب الجاري بالعملة المحلية، أن يتقدم العميل إلى موظف خدمة العملاء بفرع البنك القريب من محل إقامته أو عمله موضحًا رغبته فى فتح حساب جارى مع ضرورة أن يكون مع العميل إحدى وسائل التعرف على الشخصية وذلك لاستيفاء المستندات المطلوبة، في حالة وجود العميل داخل البلاد، أما في حالة وجود العميل خارج البلاد، فيرسل خطاب لأحد فروع البنك يوضح فيه العميل رغبته فى فتح حساب جارى وعنوان إقامته بالخارج.



ويقوم العميل بملء تلك الاستمارات طبقًا لتعليمات الفرع ويتعين فى هذه الحالة اعتماد توقيعه على تلك المستندات بإحدى الوسائل الآتية:



من السفارات أو القنصليات المصرية بالبلد المتواجد بها العميل بالخارج.



من مكاتب الحكومة المصرية بالخارج على أن يكون الاعتماد مقرونًا بختم شعار الجمهورية.



أى بنك مراسل يحتفظ بنك مصر بنماذج توقيعاته.



أما عن مزايا الحسابات الجارية للأفراد والشركات بالعملة الأجنبية، فيتمتع الحساب الجارى تحت الطلب الذي لا يقل رصيده عن 1000 دولار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية بعائد يضاف فى نهاية السنة المالية إلى الحساب، ويمكن تغذية هذه الحسابات نقدا أو بشيكات أو حوالات من الداخل أو الخارج،مع حرية السحب والتحويل من هذه الحسابات للداخل والخارج، وسهولة صرف رصيد الحساب بأكمله أو بعضه بالعملات الأجنبية أو بالجنيه المصرى تبعا لرغبة العميل.



ويمكن شراء شهادات ادخار بنك مصر بالعملات الأجنبية خصما من الحساب الجارى كما يمكن إضافة عائد الشهادات لحساب جارى العميل للصرف منه فى أى وقت، ويمكن سداد التلكس الدولي والالتزامات الدورية للعميل خصما من الحساب الجارى، كما يمكن الاستفادة بخدمة كارت فيزا وماستر كارد بنك مصر بالدولار الأمريكى وذلك خصما من الحساب الجارى للعميل بالعملة الأجنبية، كما يمكن فتح حساب مشترك لأكثر من شخص طبيعى أو معنوى.



ويطلب البنك لفتح الحساب الجاري بالعملة الأجنبية، في حالة وجود العميل داخل البلاد

يتقدم العميل إلى موظف خدمة العملاء بفرع البنك القريب من محل إقامته أوعمله موضحًا رغبته فى فتح حساب جارى مع ضرورة أن يكون مع العميل إحدى وسائل التعرف على الشخصية وذلك لاستيفاء المستندات المطلوبة.



وفى حالة وجود العميل خارج البلاد،يرسل العميل خطاب لأحد فروع البنك يوضح فيه العميل رغبته فى فتح حساب جارى وعنوان إقامته بالخارج، ويقوم الفرع بالرد على العميل بخطاب مرفق به الاستمارات المعدة لفتح الحساب الجارى على عنوان العميل بالخارج،ويقوم العميل بملء تلك الاستمارات طبقًا لتعليمات الفرع ويتعين فى هذه الحالة اعتماد توقيعه على تلك المستندات بإحدى الوسائل الآتية:

من السفارات أو القنصليات المصرية بالبلد المتواجد بها العميل بالخارج.



من مكاتب الحكومة المصرية بالخارج على أن يكون الاعتماد مقرونًا بختم شعار الجمهورية.



أى بنك مراسل يحتفظ بنك مصر بنماذج توقيعاته.