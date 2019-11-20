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تكريم الطلاب المتفوقين في الأقصر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:07 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
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كرم العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، التلاميذ والطلاب الأوائل بمدرسة الشهيد محمد رأفت الصن للعام الدراسي الماضي، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وعددهم 24 متفوقًا، وذلك خلال طابور الصباح.

كما كرم رئيس مدينة أرمنت، الطالب: أحمد أبوالحجاج عبدالحميد، وشقيقته التوأم الطالبة شروق أبوالحجاج عبدالحميد بالصف الثاني الإعدادي؛ لحصولهما على المركز الثالث جمهورية تحت السن في مسابقة "الأيسف" بمشروع وداعًا لحوادث السيارات، كما تم تكريم الفريق الكشفي للأشبال بالمدرسة لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

ثم قدمت إدارة المدرسة درع تكريم للعميد عبدالله عاشور، سلمه مدير الإدارة التعليمية، تعبيرًا عن الشكر له لما يقدمه من دعم للعملية التعليمية وللمبادرات والأنشطة الطلابية.

حضر حفل التكريم أحمد مكي مدير إدارة أرمنت التعليمية، وأحمد مصطفى غبيش نقيب المعلمين، وخيرت أحمد الطاهر، نائب رئيس مجلس أمناء طلاب محافظة الأقصر.

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