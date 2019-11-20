أحمد الفيشاوى وزوجته فى أحدث جلسة تصوير.. وينفى هذا الأمر عنها

نشر الفنان أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير له مع زوجته نادية الكامل، عبر حسابه الشخص على موقع "إنستجرام"، وكتب "الفيشاوي" تعليقًا على الصور قائلًا: "نادية الفيشاوي ملهاش أي حساب على الإنستجرام".



يذكر أن أحمد الفيشاوي ينشغل في تصوير فيلم "أشباح أوروبا" الذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، يشاركهما في البطولة مصطفى خاطر وأروى جودة، من تأليف كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبوالسعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي.