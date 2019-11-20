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اقتصاد

"التخطيط" تشيد بتعاون "الاستثمار" مع البنك الإسلامي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:02 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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قالت الدكتورة حياة السندى، كبير مستشاري رئيس البنك الإسلامي للتنمية إن للبنك دور في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأن أحد المستهدفات الرئيسية للبنك دعم الشباب فى القارات التى يعمل بها البنك، وعمل منصة لربط ونقل التكنولوجيا من دولة إلى أخرى.

وأوضحت أن هناك 500 مليون دولار مخصصين من البنك الاسلامى للتنمية لدعم صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأشادت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، بمسابقة "رواد التحول"، وجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في دعم رواد الأعمال، مشيرة إلى أن تشجيع المبتكرين أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم، مع ضرورة مواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

وقال الدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر لريادة الأعمال: "نحن نؤمن بأهمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار كأحد أهم وسائل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على كل الأصعدة، لذا نحن فخورون اليوم بإطلاق فعالية "رواد التحول" لأول مرة في مصر واستضافتها في مسرعة الأعمال "فلك" -أحد أكبر مسرعات الأعمال في المنطقة، والتي تدعمها الحكومة المصرية من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار.

وأضاف: "أسست وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، شركة "مصر لريادة الأعمال" الذراع الاستثمارية للوزارة فى 2017، وأول صندوق رأس مال مخاطر حكومي لدعم وتنمية بيئة ريادة الأعمال في مصر وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، الأمر الذي يعكس التوافق الكبير بين الهدف الذي أنشئت من أجله ومبادرة البنك الإسلامي للتنمية لدعم الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، واستثمرت وأسست شركة مصر لريادة الأعمال ثلاث مسرعات أعمال من بينها مسرعة الأعمال "فلات 6 لابس، ومسرعة الأعمال "فلك" مكان استضافة فعالية اليوم ومسرعة أعمال أخرى متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبالتوازي مع ذلك، قامت الشركة بالاستثمار المباشر في عدد من الشركات الناشئة الواعدة ذات أثارًا اجتماعية واقتصادية كبيرة في مجالات الشمول المالي والنقل والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرعاية الصحية والبحث العلمي وغيرها.

وأوضح أنه تم تقديم الدعم الفني لنحو أكثر من 1000 شركة ناشئة، والاستثمار في ودعم نحو أكثر من 100 شركة من مختلف مراحل النمو من خلال مسرعات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وشركة مصر لريادة الأعمال، وكذا بإسهامها في تمكين الشباب وخلق فرص العمل والنمو، ومنذ يومين فقط، حصلت إحدى شركاتنا الناشئة "نواة" على جائزة المركز الثاني بمسابقة "مبادرة رواد أعمال إفريقيا" المقدمة من الملياردير الصيني جاك ما، كما حصلت العديد من شركاتنا الناشئة على تمويلات إضافية فضلًا عن ارتفاع قيمتها السوقية بمقدار 10 أضعاف مبلغ استثمارنا الأولي.

وقدم الشكر للبنك الإسلامي للتنمية على دعمه المتواصل لجهود التنمية في مصر والتزامه بدعم الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الشباب.

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