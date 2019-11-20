افتتاح الدورة 7 لمسابقة البنك الإسلامى للتنمية "رواد التحول"

افتتحت الدورة السابعة من مسابقة البنك الإسلامي للتنمية، "رواد التحول"، صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019م، والتى عقدها فى مصر، بالتعاون مع مسرعة الأعمال "فلك"، أكبر مسرعة الشركات الناشئة فى مصر، والتى أسستها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، حيث تمت دعوة المتقدمين لعرض أفكارهم التي تخدم الإسراع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، ومن المنتظر عقد حفل الختام مساء اليوم، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور بندر بن حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والإعلان عن أسماء الفائزين فى المسابقة.



وعقدت الاحتفالية في الحرم اليوناني بالجامعة الامريكية، بوسط القاهرة، صباح اليوم، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر لريادة الأعمال، وتحت إشراف الدكتورة حياة السندي، كبير مستشاري رئيس البنك الإسلامي للتنمية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.



وقام البنك الإسلامي للتنمية بإطلاق المسابقة في يوليو ٢٠١٨، وهي إحدى مبادرات (صندوق استثمار ترانسفورم) الذي أطلقه البنك بقيمة 500 مليون دولار، والذي تأسس بهدف دعم الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة بالتركيز على تنمية العنصر البشري عبر تشجيع العلم، التكنولوجيا، والابتكار.



وأكد الدكتور بندر بن الحجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن الشباب هم الثروة الحقيقية لمصر ومستقبل رواد الأعمال فيها، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية العالمية فى كل دول العالم تشير إلى أن الشباب هم مستقبل هذه الدول، والمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل هو الابتكار.



وأوضح أن البنك الإسلامى للتنمية يدعم جهود حكومة مصر فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقطاع الخاص والشباب، مقدمًا الشكر إلى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على جهودها فى دعم الشباب، مؤكدًا أن خطة البنك لمدة 5 أعوام مقبلة هى دعم الشباب ومساعدتهم فى بناء منظومة متكاملة للعلوم والتكنولوجيا بأساليب مبتكرة، من خلال مسارات تتمثل فى دعم المبتكرين والتمكين الاقتصادى، مشيرًا إلى أنه تم تطوير برنامج المنح الدراسية، وذكر أن البنك سيدعم إنشاء شركات ناشئة فى مصر، فى إطار الاستثمار فى رأس المال البشرى.