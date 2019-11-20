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فى يومه العالمي.. ألعاب تنمي مهارات طفلك

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:57 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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يحتفل العالم بيوم الطفل العالمي، بحسب ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1954 20، وفيه يتم تسليط الضوء على حقوق الأطفال وتنمية مهاراتهم.

ينمو الطفل بشكل سريع منذ الولادة حتى عمر 3 سنوات، يبدأ فى اكتساب مهارات جديدة، يستطيع من خلال بعض الألعاب البسطية تعلم الحركة، تمييز الألوان، اكتشاف الأصوات، يكتشف العالم حوله، وإليك أفكار ألعاب لتنمية مهاراته.

• بزل الأشكال المجسمة
تساعد هذه اللعبةعلى تنمية الإدراك الذهني لطفلك،تطور قدرته على التخيل والتفكير المنطقى، شاركى طفلك فى البداية ثم شجعيه لتكوين الأشكال الصحيحة.

• لعبة ترتيب النجوم
تمكن الطفل من معرفة الأحجام ومقارنتها حسب المقاسات المختلفة وترتيب الأشياء حسب أحجامها، وهذه اللعبة مهمة للأطفال لمعرفتهم بالتناسق الحجمي، كما ينمى مهارات الطفل الحركية.

•ألعاب المؤثرات الصوتية
ينجذب الأطفال ذو الأعمار الصغيرة إلى الأصوات المختلفة حوله، يمكنك اقتناء الألعاب التى تصدر أصوات موسيقية، ألعاب تحتوى على أزار تتطلب من الطفل الضغط عليها لإصدار صوت ما.



•المكعبات
تلك اللعبة الكلاسيكية التى طالما عشقها جميع الأطفال فى الصغر، ومهما تطورت الألعاب فيبقى لتلك الألعاب مهمة كبيرة فى تنمية إبداع الطفل وتنمية قدرته على التخيل.

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